Zeker twintig doden bij bombardement op markt in Idlib

Bij een bombardement op een stad in de Syrische provincie Idlib zijn zeker twintig doden gevallen. Dat melden burgers, reddingswerkers en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Een van de bommen kwam terecht op een drukke markt in de stad Maaret al-Numan. "Overal liggen hier lichamen op straat", zegt een reddingswerker tegen persbureau Reuters.

Paus 'ernstig bezorgd'

Idlib wordt bijna dagelijks geteisterd door bombardementen van Syrische regeringstroepen en Rusland. De provincie is het laatste gebied in Syrië dat nog in handen is van de oppositie in de bloedige burgeroorlog die in 2011 begon.

De afgelopen maanden zijn door bombardementen naar schatting honderden burgers omgekomen. De Syrische president Assad zou burgerdoelen bewust bombarderen om het verzet van de rebellen te breken en burgers op de vlucht te laten slaan.

De Syrische regering zegt niet bewust burgers te bombarden. De bommen zijn volgens Syrië bedoeld om jihadisten te verdrijven. Het Russische ministerie van Defensie ontkent vandaag met klem betrokken te zijn geweest bij het bombardement op Maaret al-Numan.

Een afgezant van paus Franciscus overhandigde vandaag nog een brief aan Assad, waarin de paus schrijft dat hij zich "ernstig zorgen" maakt om de burgers in Idlib.

Gedemilitariseerde zone

Daarnaast zijn de bombardementen en de aanhoudende gevechten in het noorden van Syrië een doorn in het oog van onder meer Turkije, dat grenst aan Idlib.

In september vorig jaar sloot het land nog een akkoord met Assad-bondgenoot Rusland over een gedemilitariseerde zone in Idlib. Het bestand is sindsdien echter herhaaldelijk door beide zijden geschonden. Ook zijn sommige afspraken niet nagekomen.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu zei vandaag dat Turkije een militaire operatie gaat opzetten als er niet snel een gedemilitariseerde zone komt. Turkije onderhandelt met de VS over een 'safe zone' in het noordoosten van Syrië.