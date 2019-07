Kermis in Zwolle draait volledig op groene stroom

Bij een kermis denken de meeste mensen aan suikerspinnen, ballen gooien en attracties vol lampjes, en niet per se aan duurzaamheid. Daar komt in Zwolle verandering in: dit jaar draaien alle attracties op de zomerkermis op groene stroom.

Het is het eerste evenement in de stad - dat georganiseerd wordt door de gemeente - dat volledig werkt op duurzame energie.

De kermis draait sinds 2017 al voor tweederde op groene stroom. "We hadden nog altijd een noodvoorziening van aggregaten op diesel. Niet echt duurzaam dus", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Nu maken we enkel nog gebruik van mobiele accu's die vantevoren worden opgeladen met groene stroom."

De stad wil in 2050 volledig energieneutraal zijn en verkent nu welke evenementen nog meer volledig kunnen overgaan op duurzame stroom, schrijft RTV Oost.