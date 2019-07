Onderzoek naar mishandeling en misbruik in Limburgse instelling

De politie doet onderzoek naar misstanden bij een locatie van zorginstelling Stichting Dichterbij in Gennep. Twee groepen zwaar gehandicapte kinderen en jongvolwassenen zouden door personeel dat was ingehuurd zijn mishandeld, verwaarloosd en onzedelijk betast. De locatie in Gennep is inmiddels gesloten.

Bij de locatie werden ernstig gehandicapten tussen de 14 en 25 jaar opgevangen. Volgens De Telegraaf werden er vanwege het personeelstekort mensen ingehuurd via een uitzendbureau. Deze mensen zouden niet voldoende zijn opgeleid en ook zouden ze geen Verklaring Omtrent het Gedrag hebben overlegd. Dat is wel verplicht in de zorgsector.

Blauwe plekken

De zaak zou aan het rollen zijn gekomen door een anonieme tipgever bij het uitzendbureau waarvoor de tijdelijke krachten werkten. Daarna heeft de zorginstelling de ouders ingelicht. Volgens De Telegraaf ging het in eerste instantie alleen om mishandeling en zijn de ouders later pas op de hoogte gebracht van mogelijk misbruik.

De krant sprak met ouders die aangifte hebben gedaan tegen de stichting. Annemarie Lathouwers had een zoon op de logeerlocatie in Gennep. "Dichterbij heeft verzaakt om onderzoek te doen naar de tijdelijke krachten. Door deze fout heeft het vreselijk mis kunnen gaan", zegt ze in de krant.

Lathouwers vertelt verder dat haar 22-jarige zoon niet kan praten. "Ik weet ook niet wat er precies is gebeurd, want hij kan het me simpelweg niet vertellen." Wel ontdekte ze blauwe plekken op zijn lichaam.

Politieonderzoek

De stichting Dichterbij zegt in een reactie dat er vorig jaar maatregelen zijn genomen. De samenwerking met het uitzendbureau is beƫindigd en er is aangifte gedaan tegen een paar uitzendkrachten. "Het politieonderzoek moet nu uitwijzen wat er is gebeurd", laat de stichting weten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat zelf geen onderzoek doen naar de gebeurtenissen in Gennep. Volgens de inspectie is de procedure dat de zorginstelling in eerste instantie zelf onderzoek doet. Dit is gebeurd, en dat is door de Inspectie als voldoende beoordeeld.