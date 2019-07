Israël zet sloop gebouwen door in Palestijnse wijk Oost-Jeruzalem

De actie volgt na een uitspraak van het Israëlische hooggerechtshof, dat vorige maand oordeelde dat de gebouwen in Sur Baher er onrechtmatig staan vanwege een bouwverbod in het gebied. Die gebouwen zouden ook gebruikt kunnen worden door Palestijnen die Israël willen aanvallen, aldus het hof. De deadline voor bewoners om de gebouwen te verlaten verliep afgelopen vrijdag.

Kritiek

Palestijnse, Israëlische en internationale activisten hebben kritiek op de sloop. Palestijnen vrezen dat het afbreken van huizen en openbare gebouwen nabij de grens een precedent is voor soortgelijke acties langs de honderden kilometers lange grens tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever. Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties riepen Israël afgelopen week op om de gebouwen in Sur Baher te laten staan.

Eigenaren van de huizen en gebouwen in de wijk zeggen bovendien gebouwd te hebben met toestemming van de Palestijnse autoriteiten, die gedeeltelijk zelfbestuur hebben op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Het probleem is dat Sur Baher net niet op de Westelijke Jordaanoever ligt, maar deels in een gebied dat valt onder Israëlisch militair bestuur.