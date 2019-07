André Rieu geëerd bij jubileumconcert in Maastricht

Voor de honderdste keer stond André Rieu zondagavond met zijn orkest op het Vrijthof in zijn geboortestad Maastricht. Ter gelegenheid van dat jubileum overhandigde de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake hem een bronzen plaquette van de stad, vanwege "zijn voortreffelijke prestaties voor de stad".

Rieu was zichtbaar geëmotioneerd en zei "ontroerd en vereerd" te zijn met de prijs. "De beste manier om jullie te bedanken is denk ik: doorgaan met muziek maken. En dat gaan we nu ook doen."

Op de plaquette staan, naast de naam van Rieu en zijn Johan Strauss Orkest, de woorden: "Eus ouge bloonke bij dien glories." Dat is een regel uit het Maastrichts volkslied, die betekent: "Onze ogen schitterden bij jouw overwinningen."

Volgens fan Monique, aanwezig bij het honderdste concert van Rieu, doet de Limburgse violist veel voor Maastricht. "En nu doet Maastricht iets voor hem terug. Hij komt elk jaar weer terug en is trots op de stad. Nu zijn we trots op hem."