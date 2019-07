Beuk door droogte nu al in herfstkleuren: 'Dan bloedt mijn boswachterhart'

De invloed van de droogte op bomen is vooral zichtbaar in gebieden met hoge zandgronden, zoals Limburg, Brabant en Drenthe, legt boswachter De Groot uit. "De grondwaterstanden zijn daar veel lager dan in het westen. Er vallen nog geen hele bossen om, maar we zien wel dat individuele bomen kwakkelen."

In het westen van het land regende het de afgelopen periode meer dan in het oosten. En die regen blijft in de westelijke klei- en veengronden beter hangen dan in de zandgronden in het oosten en zuiden van het land. Volgens Rijkswaterstaat is de situatie in West-Nederland "grotendeels normaal", ook vanwege de watertoevoer vanuit de Maas en de Rijn.

Kanshebbers

In Noord-Brabant ziet De Groot ondertussen steeds meer zomereiken zonder blad of sparren zonder groene naalden. En deze maand zag ik al een beuk, de koning van het woud, in herfstkleuren. Ja, dan bloedt mijn hart wel. Dat zijn misschien grote woorden, maar ik vind dat wel heftig."

Maar waar de een baalt van de boomsterfte, ziet de ander ook mogelijkheden voor nieuwe soorten bomen. Boomkweker Pieter van den Berk doet met zijn kwekerij al jaren onderzoek naar planten die goed gedijen bij warm weer, maar die ook bestand zijn tegen een incidentele koude winter.

Van den Berk noemt bijvoorbeeld de honingboom en de tulpenboom als "kanshebbers voor de toekomst":