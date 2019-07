Drie zwemmers verdronken bij Den Haag

Drie zwemmers zijn vanavond in de omgeving van Den Haag verdronken. Dat gebeurde bij twee afzonderlijke incidenten. De slachtoffers zijn twee mannen uit Polen en een Duitser.

Hulpdiensten kregen rond 18.30 uur een melding over een drenkeling ter hoogte van het Zuiderstrand. Rond dat tijdstip raakten ook twee andere zwemmers in de problemen bij de Wassenaarse Slag in Wassenaar.

Er werd een grote reddingsoperatie op touw gezet, waarbij reddingsboten van de KNRM, de kustwacht en de reddingsbrigade betrokken waren. De drie werden uit het water gehaald, maar reanimatie mocht niet baten.