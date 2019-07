Tienduizenden Japanners geëvacueerd om risico op overstromingen

In het westen van Japan hebben tienduizenden mensen het advies gekregen om te vluchten vanwege het gevaar op overstromingen en aardverschuivingen. In de provincies Fukuoka en Hiroshima is in het kielzog van de tropische storm Danas enorm veel regen gevallen.

Rivieren in de regio dreigen buiten hun oevers te treden en in Fukuoka staan veel straten al blank.

Verkiezingen

In Japan worden juist vandaag verkiezingen gehouden voor het Hogerhuis. De verwachting is dat premier Abe's regeringscoalitie een flinke meerderheid weet te behouden. De vraag is of ze ook een tweederdemeerderheid vasthouden.

In dat geval kan de regering een begin maken met het aanpassen van een pacifistisch artikel in de Japans grondwet, waardoor het leger een grotere rol krijgt. Volgens artikel 9 van de grondwet, ingesteld na de Tweede Wereldoorlog, mag Japan geen eigen leger hebben. In de praktijk is er wel een leger voor zelfverdedigingsdoeleinden.