NASA wil in 2024 terug naar de maan: hoe gaat dat eruit zien?

Wim van Westrenen, hoogleraar planeetwetenschappen aan de Vrije Uninversiteit Amsterdam, acht het onwaarschijnlijk dat NASA 2024 gaat halen. "Ik ben geen ingenieur, maar dat lijkt me heel erg moeilijk. Dat het lukte om iemand voor 1970 op de maan te zetten, daarbij hebben ze veel geluk gehad."

China werkt aan een nieuw ruimtestation om de aarde, maar wil in de jaren 30 ook mensen naar de maan sturen. Voor Van Westrenen, die al jaren onderzoek doet naar water op de maan, is al die aandacht voor onze naaste buur in de ruimte alleen maar welkom. "Robots kunnen heel veel, maar als je mensen stuurt moet er zoveel mee: zuurstof, water, voedsel en nog veel meer. Dan is er automatisch ook meer ruimte voor wetenschappelijke instrumenten. En als je die op de maan neerzet heb je veel bagageruimte over om maanstenen mee terug te nemen."

Direct naar Mars? Nee

Voor wetenschappers als Van Westrenen zijn die stenen heel waardevol. "Ik werk nog steeds met gegevens van de maanstenen die toen zijn meegenomen. Apollo heeft alle ideeën over de maan veranderd, het was een revolutie die zich over 50 jaar uitstrekt. "

De maan is niet het einddoel. NASA wil uiteindelijk naar Mars. "En dan denk ik dat eerst naar de maan gaan een ontzettend goed idee is", zegt de planeetwetenschapper. "Want direct naar Mars, wat sommigen voorstellen, is ontzettend moeilijk, dus je loopt de kans dat zo'n Marsmissie eeuwig wordt uitgesteld. De Maan kan een goede springplank en oefening zijn."