Eerste mindervalidenhotel op Zwarte Cross: 'Er is hier een campingsfeertje'

Ook Martin Hofman bezocht de Zwarte Cross voorheen maximaal één dag. "Je hebt als mindervalide veel spullen nodig: een tillift, een grote badkamer, een speciaal toilet. Met een dwarslaesie kun je last krijgen van sanitaire problemen. Dat levert normaal gesproken op festivals veel onrust op."

"De hulp in het hotel is daarom echt een uitkomst", vervolgt hij. "Het blijft iets meer gedoe dan thuis, maar dat geeft niet. Er heerst hier een campingsfeertje, dus het hoort er een beetje bij." Zelfs van geluidsoverlast heeft hij geen last, grinnikt hij. "Ik slaap altijd goed. Met een paar biertjes erin, zoals dat gaat op de Zwarte Cross, val je zo in slaap."

Geur van bezoekers

Ondanks de aanpassingen blijft een festival in een rolstoel behelpen. "Als mijn rolstoel blijft hangen in het zand bijvoorbeeld", zegt Nicole, "of het feit dat ik met mijn neus op kruis- en okselhoogte zit. Je merkt dat de geur van bezoekers steeds minder fris wordt naarmate de dag vordert. Maar daar is niets aan te doen", lacht ze.

Een geslaagd experiment dus, als het de gasten ligt, en initiatiefnemer Eilander sluit zich daar bij aan. "Dit was de eerste editie van het hotel, maar we willen kijken of we het op andere plekken kunnen zetten. Zo kunnen we meer festivals toegankelijk maken voor mindervaliden."