Volvo roept in Nederland 37.000 auto's terug vanwege defect

Volvo roept in Nederland 37.000 auto's terug vanwege een mankement aan de motor. Volgens de Zweedse autofabrikant kunnen onderdelen door de hitte van de motor smelten en in het ergste geval zelfs vlam vatten. Wereldwijd worden ongeveer een half miljoen auto's teruggeroepen.

Volgens een woordvoerder van Volvo Nederland gaat het om een preventieve terugroepactie: er zijn geen berichten dat er ongelukken zijn gebeurd.

Brief

De auto's, die gemaakt zijn tussen 2014 en 2019, worden pas later dit jaar teruggeroepen. Het gaat onder meer om de V40, V60, V70, S80, XC60 en XC90. Volvo-rijders krijgen binnenkort een brief met informatie over de mogelijke risico's van het defect.

Als eigenaren iets vreemds merken tijdens het rijden, bijvoorbeeld een ongewone geur, haperingen of een gebrek aan vermogen, moeten ze naar de garage gaan, zegt de woordvoerder.

De autofabrikant betreurt de terugroepactie. "We willen dat onze klanten zich veilig voelen", benadrukt de woordvoerder. "Ik kan me voorstellen dat klanten zich zorgen maken, maar dat hoeft in principe niet."