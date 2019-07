In deze landen is een lerarenoverschot, kan Nederland daar iets van leren?

Het is zomervakantie, maar ook tijdens deze vrije weken proberen talloze Nederlandse basisscholen nog nieuwe leerkrachten te werven. Want zoals het er nu uitziet is er na deze zomervakantie een nog groter tekort aan leraren dan vorig jaar. Basisscholen in ons land kampen al jaren met het probleem. In het buitenland is het vaak niet anders: van Duitsland tot China en van het Verenigd Koninkrijk tot Kenia, overal wordt nagedacht over oplossingen. Maar, er zijn uitzonderingen.

In bijvoorbeeld Finland, Spanje en Singapore zijn er veel meer mensen die leraar willen worden dan dat er vacatures zijn. Wij vroegen onze correspondenten waarom de baan daar nog zo populair is. En we keken naar een land waar de uitdagingen door het grote aantal vluchtelingenkinderen wel heel extreem zijn: Libanon.

Kunnen we in Nederland iets leren van deze landen om meer leraren aan te trekken en te behouden?

Finland

In Finland hebben leraren hoog aanzien en relatief veel vrijheid in de manier waarop ze lesgeven. Volgens correspondent Rolien Créton is er geen lerarengebrek: "Maar 10 tot 20 procent van de jongeren die zich aanmelden bij de lerarenopleidingen wordt aangenomen."