Zweefmolen stuk, publiek zit vast op grote hoogte

Mensen die vanmiddag een ritje wilden maken in de zweefmolen op de kermis van Tilburg kregen meer dan waar ze op gerekend hadden. Door een storing viel de zweefmolen stil en zaten tientallen kermisgangers op grote hoogte vast.

Na ruim een half uur waren de problemen opgelost en kwam de zweefmolen weer langzaam naar beneden.

De oorzaak van de storing is niet bekend. Ook is niet duidelijk of de attractie vandaag weer in gebruik wordt genomen.

De zweefmolen Around the world XXL op het Piusplein in Tilburg is 80 meter hoog en zou daarmee de hoogste zweefmolen van de wereld zijn. De bezoekers zaten bijna bovenin de toren vast.