Code oranje voor Zuid-Holland, 'hagelstenen als ijsblokjes'

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de provincie Zuid-Holland. Aanleiding hiervoor is een bui die op dit moment ten zuiden van Rotterdam hangt en naar het noordoosten trekt. Heel lokaal vallen uit die bui hagelstenen van twee tot vier centimeter groot.

Ook kunnen er windstoten met een kracht tussen 75 en 90 kilometer per uur voorkomen. De weerwaarschuwing duurt tot vijf uur vanmiddag.

Ook in de rest van het land is er kans op zware onweersbuien. Voor alle andere provincies geldt daarom code geel. Voor de Waddeneiland is geen waarschuwing uitgegaan.