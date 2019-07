Eerste 'weigerverhuizers' Rotterdamse volkswijk voor de rechter

Woningbouwcorporatie Vestia daagt in augustus tien 'weigerverhuizers' uit de Tweebosbuurt in Rotterdam voor de rechter. De eerste dagvaardingen zijn de deur uit. Op korte termijn krijgen veel meer mensen die weigeren te vertrekken uit de wijk een proces aan hun broek.

De Tweebosbuurt - deel van de Afrikaanderwijk - moet op 1 januari leeg zijn, meldt RTV Rijnmond.

Vestia heeft samen met de gemeente Rotterdam plannen ontwikkeld om in totaal 600 sociale huurwoningen te slopen. Er komen 374 veel ruimere woningen voor terug. Het plan maakt deel uit van wat de gemeente 'een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid' noemt. De woningen zijn volgens het stadhuis verouderd. Door renovatie en nieuwbouw moet de Tweebosbuurt weer een aantrekkelijke woonwijk worden.

Liftje naar beneden

Veel bewoners verzetten zich tegen de sloop en nieuwbouw. Ze zijn bang dat ze de nieuwe huur niet kunnen betalen. Een aantal van hen zegt dat Vestia geen goed alternatief aanbiedt. "Als ze mij hier weg willen hebben: geef mij dan een huis in de Afrikaanderwijk. Waar mijn vrouw zelfstandig met een liftje naar beneden kan gaan", zei huurder Henk Woldendorp eerder bij RTV Rijnmond. Zijn vrouw is slecht ter been en heeft een passende woning nodig.

Tien weigeraars moeten in augustus voor de rechter verschijnen. Uiteindelijk ontvangt iedereen die de huuropzegging niet tekent een dagvaarding. Van huurders die tussentijds toch een handtekening zetten, wordt het dossier niet naar de rechtbank gezonden.

Aantal weigerverhuizers wijzigt wekelijks

"Op dit moment stelt Vestia tientallen dossiers op", laat het college van burgemeester en wethouders weten na vragen van drie partijen in de gemeenteraad. Maar het aantal wijzigt voortdurend omdat huurders alsnog de huur opzeggen, aldus het college.

Vestia wil alle 600 woningen per 1 januari 2020 leeg hebben. Sinds de start van de herhuisvesting hebben bijna 190 van de 600 huishoudens de huur opgezegd.