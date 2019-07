Dode Zwarte Cross niet het slachtoffer van een misdrijf

De dode man van 18 die gisteren werd gevonden op het terrein van de Zwarte Cross in de Achterhoek, is niet het slachtoffer van een misdrijf, meldt de politie. Het onderzoek naar de precieze doodsoorzaak is nog gaande en meer wil de politie er niet over zeggen.

De vriendengroep van de man wil morgen op het festivalterrein een 'ereronde' voor hem rijden, zei een van hen tegen Omroep Gelderland. Ze zijn van plan om op het festivalterrein van de Zwarte Cross te blijven. Vandaag hebben ze op hun vriend geproost.