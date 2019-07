Anti-islamspandoeken bij zwembad Ridderkerk na vechtpartijen

De extreem-rechtse organisatie Voorpost heeft vannacht twee spandoeken opgehangen bij zwembad De Fakkel in Ridderkerk. Het zwembad werd zaterdag 29 juni ontruimd na vechtpartijen tussen groepen jongeren.

Op de spandoeken stonden anti-islamteksten.

"Hier willen we niet mee geassocieerd worden", reageert locatiemanager Angela Snel van het zwembad bij RTV Rijnmond. "Ons motto is niet voor niets: 'iedereen doet mee', want iedereen is bij ons welkom." Ze heeft de spandoeken laten weghalen.

Alle kleuren van de regenboog

Ook burgemeester Attema van Ridderkerk is verbolgen. Ze zegt dat het niet zeker is dat 'islamitische jongeren' de vechtpartijen hebben veroorzaakt. Attema: "De raddraaiers die de overlast veroorzaakten, hadden alle kleuren van de regenboog. Wij weten verder niets over de achtergrond van deze mensen. Maar dit soort spandoeken brengen een oplossing in ieder geval niet dichterbij."

Zwembad De Fakkel werd zaterdag 29 juni door de politie ontruimd na vechtpartijen tussen groepen jongeren. "Meerdere bezoekers hebben het niet gezellig gehouden", zei locatiemanager Angela Snel toen. Hoeveel jongeren zich misdroegen, kon ze niet zeggen. "Maar het waren er meer dan een handvol."

Familiezwemmen

Een oud-medewerker van het zwembad zei bij RTV Rijnmond dat er slechts zeven medewerkers waren en zeker 2000 gasten. "Beveiligers werden gewoon onder de voet gelopen", zegt de oud-medewerker.

De Fakkel probeert nieuwe problemen te voorkomen. Zo is per direct 'familiezwemmen' ingevoerd op zondagen. Dat betekent dat jongeren onder de 18 jaar niet meer welkom zijn tot 14:00 uur.