'Iemand van 30 hoef ik esports niet meer uit te leggen, ouderen nog wel'

Toch ziet hij dat de markt in Nederland flink aan het groeien is. Lokale toernooien krijgen langzaam meer aandacht doordat er steeds meer aandacht is voor esports in ons land. Negatieve vooroordelen verdwijnen langzaam doordat jongeren ermee opgroeien.

"Je ziet nu ook bij steeds meer bedrijven dat er mensen zitten die weten wat esports zijn", zegt Geene. "Iemand van 30 hoef ik esports niet uit te leggen. Bij de generatie daarboven is dat wel het geval."

Professionalisering

Voor de esportwereld in ons land is dat goed nieuws. Het geld van deze bedrijven zorgt ervoor dat teams ook in ons land professioneler worden. Topspelers in ons land krijgen hierdoor meer tijd om te trainen, waardoor een bredere competitie kan ontstaan met meer kijkers, en meer acceptatie van de sport.

"Ik hoor nu wel eens dat een jonge vader zegt dat hij het cool zou vinden als zijn zoon in esports door zou breken", zegt Geene. "Dat is de afgelopen jaren wel echt veranderd. Vroeger zeiden ouders dat niet."