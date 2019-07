Ook 'kattenluikjes' zijn geen oplossing voor tocht in station Delft

Technici van ProRail zijn er ook na ruim vier jaar niet in geslaagd om een oplossing te vinden voor dichtslaande deuren op NS-station Delft. Ook de nieuwste poging - een soort kattenluikjes -werkt niet. De deuren blijven dichtslaan als een trein te hard langsrijdt. Totdat er wel een oplossing is moeten treinen hun snelheid in het ondergrondse station ook de komende tijd aanpassen.

NS-station Delft is volgens ProRail het enige geheel afgesloten, ondergrondse treinstation ter wereld. Vanaf de opening, officieel op 9 april 2015. zijn er problemen. Op hoge snelheid langsrazende treinen (die niet in Delft hoeven te stoppen) veroorzaken windstoten in het station. Die drukgolven veroorzaakten in eerste instantie zo veel wind in het station dat de draaideuren vanzelf in beweging kwamen.

Het verbouwde station werd in 2015 geopend: