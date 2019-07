Bijna een vijfde van de reformatorische gezinnen kampt met een verslaving

"Een niet gering deel" van de reformatorische jongeren in Nederland is ernstig verslaafd aan alcohol. Minder groot is de verslaving aan drugs, games of porno, maar in een op de vijf reformatorische gezinnen kampt er wel iemand met een verslaving. Dat schrijft het Nederlands Dagblad op basis van onderzoek van het Kennisinstituut Christelijke GGZ.

Dat deed de afgelopen zes maanden onderzoek naar verslaving binnen de reformatorische kerken. Ruim 2500 mensen werden ondervraagd.

"We zagen dat het een onderwerp is dat blijkbaar leeft en mensen raakt. We kunnen de cijfers niet een op een met andere groepen vergelijken. Maar we zien dat het middelengebruik weliswaar lager is dan het landelijk gemiddelde, maar wel degelijk een probleem vormt", zegt KICG-onderzoeker Jolande de Vries.