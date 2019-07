50Plus ontslaat manager partijbureau wegens bereidheid gift weg te moffelen

De 50Plus-medewerker liep tegen de lamp door een onderzoek van De Telegraaf. De krant benaderde politieke partijen met een fictieve donateur die zei 15.000 euro in één keer te willen schenken aan de partij. Hij wilde alleen wel anoniem blijven.

Dat is niet mogelijk, omdat partijen verplicht zijn schenkers die meer dan 4500 euro per jaar doneren te openbaren. In het onderzoek waren er slechts drie partijen (SP, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie) die de journalist van De Telegraaf, die via telefoon en mail onder een verzonnen naam met de partijen communiceerde, op die regel wezen.

Andere partijen gaven het advies het geld te doneren via een stichting, de donatie op te knippen over meerdere jaren of het geld via verschillende familieleden in kleinere bedragen over te maken.

De 50Plus-medewerker ging het verst door te adviseren het geld in een envelop vol contant geld af te leveren bij het partijbureau. Daarna zou de gift als anonieme donatie in de boeken worden opgenomen.

Opheldering

Van de partijen die bereid waren het geld aan te nemen, vroegen er slechts twee (CDA, Denk) naar de herkomst van het geld. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) zegt tegen De Telegraaf dat ze de partijen om opheldering gaat vragen.

Ook is ze bezig de wet voor financiering van politieke partijen aan te passen, waarin partijen mogelijk wordt opgedragen transparanter te zijn als het gaat om hun giften.