'Neem na vakantie geen lavendel mee naar huis'

"Neem geen planten mee naar huis uit Italiƫ, Frankrijk, Spanje of Portugal", waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA Nederlandse vakantiegangers. Die kunnen besmet zijn met de Xylella-bacterie die in Zuid-Europa veel voorkomt.

"In Nederland is die bacterie nu nog niet", zegt Michel van der Maas van de NVWA, "en dat willen we graag zo houden." Als Nederlandse toeristen uit Zuid-Europa een stekje meenemen van bijvoorbeeld een olijfboom, oleander of lavendel is de kans vrij groot dat de bacterie erin zit.

Lang in bodem

De bacterie is niet gevaarlijk voor mensen, maar kan wel grote economische gevolgen hebben voor kwekerijen in Nederland. "Door de bacterie verdorren planten", zegt Van der Maas. "Bovendien blijft de bacterie heel lang in de bodem aanwezig waardoor nieuwe planten die op besmette grond worden geplant het ook weer krijgen en doodgaan."

Volgens Van der Maas komt de bacterie voor in zo'n 300 plantensoorten, "maar de meeste toeristen nemen toch vooral planten als oleander, lavendel en olijfbomen mee terug naar huis en daarom waarschuwen we om vooral deze planten te laten staan."