Tracking-apps: onschuldige manier om kinderen te volgen of ultieme spionage?

Judith (hele naam bekend bij redactie, red.) is wel te spreken over het gebruik van een app voor ouderlijk toezicht. Zij gebruikt Google Family Link om het telefoongebruik van haar 11-jarige zoon in de gaten te houden. Hiermee kun je zien welke apps je kind gebruikt en waar je kind op dat moment is.

"Het is toch fijn dat zijn gebruik een beetje gemonitord wordt", vertelt ze. Een van de functies waar Judith over te spreken is, is het bijhouden van de schermtijd. "Dan kun je eens laten zien wat hij eigenlijk doet op zijn telefoon en het hier over hebben. We zijn er heel open over."

Van de locatietracking maakt Judith vrijwel geen gebruik. "De enige keer dat we deze functie hebben gebruikt, was toen hij zijn telefoon kwijt was. Toen kon ik zien dat deze toch echt ergens in huis moest liggen."