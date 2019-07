Twaalf mannen liepen op de maan, wat deden ze daarna?

In 1974 verliet Shepard NASA. Hij ging het bedrijfsleven in en maakte fortuin in het bank- en vastgoedwezen. Hij speelt de hoofdrol in twee verfilmde boeken: The Right Stuff, over Amerika's eerste bemande ruimtevluchten en Moon Shot: The Inside Story of America's Race to the Moon.

Edgar Mitchell

Het verhaal van Mitchell is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Na zijn maanvlucht zei hij dat hij tijdens de missie een krachtige spirituele ervaring had gehad. Ook had hij met vrienden op aarde experimenten met buitenzintuiglijke waarneming gedaan. Begin jaren 70 werd hij actief in organisaties die zich bezighielden met parapsychologie.

Mitchell was ook stellig overtuigd van het bestaan van ufo's. In interviews zei hij onder meer dat hij dacht dat bij het Roswell-incident in 1947 echt een ufo is neergekomen in New Mexico, dat buitenaardse wezens contact met ons proberen te leggen en dat aliens ervoor gezorgd hebben dat de Koude Oorlog niet op een wereldoorlog uitliep. NASA heeft daarover gezegd dat Mitchell een 'great American' is, maar dat de organisatie zijn meningen niet deelt.