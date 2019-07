Amsterdam wil 6 miljoen beschikbaar stellen voor noodlijdende afvalcentrale

De financiƫle hulp van de gemeente aan de AEB zal de slibproblemen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoe dan ook niet oplossen. In Nederland wordt er op zeven plekken rioolslib verwerkt. Tot drie jaar geleden konden waterschappen het slib dat niet door Nederlandse bedrijven verwerkt kon worden naar Duitsland exporteren. Maar dat land scherpte de regels aan, waardoor dat niet langer kan.

Sindsdien werken de Nederlandse slibverwerkers op volle capaciteit. Nu afvalcentrale AEB geen slib meer kan verwerken, moeten de zes overgebleven verwerkers het extra werk opvangen. De Unie van Waterschappen waarschuwt dat dit niet kan en dat de mogelijke opslaglocaties voor het slib inmiddels ook vol raken.

De waterschappen willen dan ook dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meewerkt aan een oplossing. "Over twee weken kunnen wij het slib niet meer opslaan en dan hopen we dat het ministerie baggerdepots beschikbaar stelt waar wij het slib alsnog kunnen storten. Want het is voor ons geen optie om het slib te lozen in het oppervlaktewater", zegt Peter Smit, bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het ministerie laat weten dat er eerst moet worden gezocht naar alternatieve opslaglocaties in de regio. Als dat op niets uitloopt, bekijkt het ministerie in hoeverre de baggerdepots van Rijkswaterstaat beschikbaar worden gesteld.