Feest en opstootjes in Franse steden na winst Algerije in Afrika Cup

In Frankrijk vieren duizenden supporters van Algerije dat het nationale elftal de Afrika Cup heeft gewonnen. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Straatsburg wordt op straat feest gevierd en vuurwerk afgestoken. Een aantal mensen is na ongeregeldheden aangehouden door de politie, maar tot grote incidenten kwam het niet.

Algerije won gisteravond voor de tweede keer ooit de Afrika Cup door Senegal in de finale met 0-1 te verslaan. In veel Franse steden is extra politie op de been in verband met de finale. In Parijs gaat het om zo'n 2500 extra agenten.

Afgelopen zondag braken op verschillende plaatsen in het land rellen uit, nadat Algerije in de halve finale met 2-1 had gewonnen van Nigeria. De politie pakte toen 282 mensen op. Ook bij eerdere wedstrijden kwam het tot rellen.

Vuurwerkverbod genegeerd

De politie in Parijs zei rond middernacht dat de feestelijkheden rustig verliepen. Enkele uren later kwam het alsnog tot ongeregeldheden, waarbij ook traangas is ingezet. Rond twee uur 's nachts meldde de politie dat er 69 mensen waren aangehouden, maar dat er geen sprake was van grote incidenten.

"De avond verloopt goed door de waakzaamheid van de politie", schreef het Parijse korps aan het begin van de nacht op Twitter. Op beelden op sociale media is wel te zien dat het vuurwerkverbod massaal wordt genegeerd.

Een groot deel van de binnenstad van Parijs is onbereikbaar door de grote toestroom van Algerijnen.

Ook op de Champs-Elysées in Parijs wordt vuurwerk afgestoken en gezongen: