Vacatures genoeg, maar 100.000 jongere mannen kunnen of willen niet werken

Burn-out

"We weten niet precies welke klachten ze hebben, maar gezien de leeftijd gaat het waarschijnlijk eerder om psychische klachten dan om fysieke klachten", zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS. "De meeste mannen in deze groep hebben eerder werk gehad. Mogelijk zijn ze uitgevallen met burn-outklachten."

Andere redenen voor de mannen om niet werken zijn opleiding of studie of, in veel kleinere mate, zorg voor hun gezin. Onder vrouwen is het percentage dat niet actief is op de arbeidsmarkt in tien jaar tijd ook iets gestegen, maar veel minder hard dan bij mannen. Het percentage steeg van 15,9 in 2009 naar iets meer dan 16,5 procent in het begin van 2019.

In het onderzoek is niet gevraagd of de mensen die niet werken een uitkering hebben.