Niet alleen NAM, ook staat indirect aansprakelijk voor schade Groningen

Niet alleen de NAM, ook de Nederlandse staat is (indirect) aansprakelijk voor schade die ontstaat door gaswinning in Groningen. Dat stelt de Hoge Raad in antwoorden op vragen die daarover door een lagere rechtbank waren gesteld.

De rechtbank Noord-Nederland wilde van de Hoge Raad weten hoe bepaalde rechtsregels moeten worden toegepast. Bij deze rechtbank is een zaak aangespannen door een echtpaar met aardbevingsschade aan hun huis. Niet alleen de NAM is in deze zaak de gedaagde partij, maar ook de staat, Energie Beheer Nederland (EBN) en de Maatschap Groningen.

Desgevraagd zegt de Hoge Raad dat de antwoorden van vandaag een versnelling van procedures kan opleveren voor de zaken die nu bij rechtbanken liggen. Gedupeerden kunnen daardoor eerder zekerheid krijgen.

De rechtbank zal nu de vraag moeten beantwoorden of de staat na 2005 voldoende heeft gedaan om ernstige schade te voorkomen.

2005 cruciaal jaartal

De Hoge Raad oordeelt dat niet alleen de NAM, maar ook EBN aansprakelijk is voor schade door gaswinning. Bovendien had de staat al vanaf 2005 "op de hoogte moeten zijn van de reële kans op ernstige of wijdverbreide schade door aardbevingen als gevolg van gaswinning". In 2003 deed zich namelijk al een piek voor in het aantal aardbevingen, die bovendien ook sterker werden. Het ging ook toen al om meerdere bevingen met een kracht van boven de 3.

Daar kwam bij dat het KNMI in 2004 een rapport publiceerde, waarin stond dat de situatie in de Groningse ondergrond niet langer "stationair" was. "De formule die tot die tijd was gebruikt om de maximaal te verwachten magnitude van een aardbeving te berekenen, was daardoor niet goed bruikbaar."