Op de camping van festival de Zwarte Cross is een dode gevonden. De politie in Lichtenvoorde is bezig met onderzoek en heeft de omgeving afgezet met hekken.

Over de doodsoorzaak en de identiteit kan de politie nog niets zeggen, schrijft Omroep Gelderland. Het lichaam werd gevonden op de camping in Vragender. De eerste melding kwam rond 15.00 uur bij de politie binnen.

De organisatie van het festival kan inhoudelijk nog niet reageren.