Oud-minister, fusiebankier en republikein Roelof Nelissen overleden

In een ziekenhuis in Hilversum is op 88-jarige leeftijd de oud-minister en oud-bankier Roelof Nelissen overleden. Als topman van de Amro-bank stond in 1990 aan de wieg van de fusie met ABN, waarna hij de eerste topman van ABN Amro werd, destijds veruit de grootste bank van Nederland.

Nelissen, de zoon van een Zeeuwse polderopzichter, trad na zijn studie rechten in 1956 in dienst van de Nederlandse Rooms-Katholieke Middenstandsbond. In 1963 werd hij Tweede Kamerlid voor de KVP, de katholieke voorloper van het CDA.Tegelijk bleef hij in dienst van de middenstandsorganisatie, iets wat binnen het verzuilde politieke bestel van toen gebruikelijk was. Belangengroepen hadden 'kwaliteitszetels' in de fractie van de KVP.

Klein en sober

De kleine, hardwerkende, capabele en sobere Nelissen bouwde binnen de KVP een goede naam op, maar viel daarbuiten nauwelijks op. Toen hij in 1970 zijn partijgenoot Leo de Block was opgevolgd als minister van Economische Zaken, vroeg een parlementair journalist bij een commissievergadering aan een collega wie die jonge man was die daar zat.

Als minister van Economische Zaken maakte hij een begin met de steun voor de noodlijdende scheepsbouwindustrie, wat in 1971 resulteerde in de vorming van het Rijn-Schelde-Verolme Concern (RSV). De overheid stak hier in de loop der jaren meer dan 2 miljard gulden in, maar dat kon het faillissement in 1983 niet voorkomen.

Minister van Financiën en bankier

Nelissen had de politiek toen al lang verlaten. In 1971 bereikte hij zijn politieke hoogtepunt toen hij minister van Financiën en vice-premier werd in het centrumrechtse kabinet-Biesheuvel.

In 1972 speelde hij een rol bij de val van het kabinet, doordat hij vast hield aan bezuinigingen op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waar minister en DS'70-minister Willem Drees jr. zich tegen verzette.

Na de val van het kabinet trad hij in dienst bij de AMRO-bank, waarin hij snel carrière maakte. In 1983 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur en als topman van de AMRO-bank koerste hij aan op een fusie met de ABN, die in 1990 leidde tot de vorming van ABN Amro. Hij bleef daar topman tot 1992, waarna hij, 61 jaar oud, met pensioen ging.

Leve de republiek

In 1996 baarde de gedegen oud-bankier en oud-politicus nog opzien door met anderen het Republikeins Genootschap op te richten. Net als vier andere 'captains of industry' was hij ingegaan op de uitnodiging van de republikeinse oud-topman van Elsevier Pierre Vinken om de monarchie ('het laatste taboe van Nederland') ter discussie te stellen.

Aan het eind van de oprichtingsvergadering stonden Vinken en Nelissen op van tafel en drukten elkaar de hand, waarbij er een voorzichtig 'Leve de republiek' klonk.