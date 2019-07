Oudste Nederlander Geertje Kuijntjes viert 114e verjaardag

De oudste inwoner van Nederland is vandaag 114 jaar geworden. Vanwege haar gezondheid heeft Geertje Kuijntjes uit Gorinchem haar verjaardag klein gehouden, dus zonder het traditionele bezoek door de burgemeester. De gemeente heeft wel een taart en bloemen gestuurd.

Geertje Kuijntjes is sinds 2015 de oudste inwoner van Nederland, toen Nelly de Vries-Lammerts overleed. Ze is (nog) niet de oudste inwoner van Nederland ooit. Dat record staat op naam van Henny van Andel-Schipper. Zij overleed in 2005, 115 jaar en 62 dagen oud.

Kuijntjes heeft haar hele leven in Gorinchem gewoond en is nooit getrouwd. Van beroep was ze naaister. Tot 2005 woonde ze zelfstandig in een appartementencomplex in het centrum van de stad. Ze liep maar liefst veertig keer de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste keer was ze 88.

Kuijntjes kwam uit een gezin van zes kinderen, maar alleen een jongere broer werd ouder dan drie maanden. Hij overleed op 66-jarige leeftijd in 1976. Geertje Kuijntjes ouders werden wel oud, beiden bereikten de leeftijd van 96 jaar.