Experiment met vrouwenurinoir op Gentse Feesten

Een primeur voor de Gentse Feesten die vandaag van start gaan: in de stad staat een nieuw type vrouwenurinoir. Het experiment moet een einde maken aan lange wachtrijen voor de vrouwen-wc.

Ontwerpster Ellen Lejeune studeerde negen jaar geleden af met het urinoir voor vrouwen. Sindsdien ontwierp ze meerdere keren een nieuwe versie. Het nieuwste model is een mobiele versie voor op festivals.

Dat model staat sinds gisteren aan de centraal gelegen Bibliotheekstraat in Gent. In het hokje staan een laag en hoog urinoir. Het is de bedoeling dat vrouwen er, eventueel omgedraaid, boven gaan staan, hurken en in het bakje plassen. Via een plastic slang komt de urine in het riool terecht.

'Sneller dan mobiele wc'

Volgens Lejeune gaat naar de wc gaan op haar vrouwenurinoir sneller dan op een gewone mobiele wc. "Daar kunnen vrouwen ook hun behoefte op doen. Bovendien zitten ze daar meer op hun gemak en kunnen ze hun gsm checken of hun make-up doen. Het vrouwenurinoir is heel functioneel." Er zijn ook geen spiegels in de tent aanwezig.

De reacties zijn wisselend tot nu toe. "Veel vrouwen reageren enthousiast, maar er zijn ook kritische reacties. Voor sommige vrouwen is het nog een beetje onwennig."

De Gentse Feesten beginnen vandaag en duren tot en met zondag. Het is de bedoeling dat het vrouwenurinoir ook op festivals wordt getest, zoals deze zomer op Reggae Geel. Lejeune wil door middel van crowdfunding geld bijeen krijgen om nog meer urinoirs te ontwikkelen.