Oproep: verleng looptijd aflossingsvrije hypotheek

Om oudere huiseigenaren te beschermen zou de maximale looptijd van aflossingsvrije hypotheken verlengd moeten worden. Die oproep doen de Hypotheekshop en Vereniging Eigen Huis aan hypotheekverstrekkers.

Het voorstel is om te verlengen van 30 naar 75 jaar, of helemaal geen einddatum meer. "Anders komen naar schatting honderdduizend woningbezitters onnodig in de problemen," zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis.

Wie aan het einde van de looptijd niet kan aflossen, heeft nu twee opties. Onderhandelen over een nieuwe hypotheek of het huis verkopen en de schuld met de opbrengst aflossen. Aan de eerste optie worden volgens Vereniging Eigen Huis vaak voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld een flink bedrag aflossen.

Als dat dan niet kan, blijft de tweede optie over: verkopen en op zoek naar een huurhuis. "Absurd," zegt Hans André de la Porte. "Met een huurhuis ben je duurder uit en de meesten kunnen de maandelijkse lasten van hun aflossingsvrije hypotheek nu en in de toekomst vaak prima betalen."

Bescheiden hypotheken

Volgens Vereniging Eigen Huis gaat het om zo'n honderdduizend hypotheken van ongeveer een ton, op huizen met een flinke overwaarde. "Je hebt het hier over een groep met een bescheiden inkomen of pensioen, die in hun huis willen blijven wonen," zegt Hans André de la Porte.

Het probleem ontstaat volgens hem als de hypotheekverstrekker de klant opnieuw toetst, want inmiddels gelden strengere eisen. Terwijl er bij deze hypotheken uit de jaren negentig door de overwaarde geen risico is dat de hypotheek onder water komt.

'75 jaar is wel heel lang'

"Over het algemeen is dit een goed plan," vindt Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie aan de Tilburg University, maar 75 jaar is volgens hem wel erg lang. "Een verlenging van 30 naar 40 jaar is verstandiger. Op voorwaarde dat er een afspraak wordt gemaakt over hoe er in die 10 jaar wel wat wordt afgelost."

Er zijn momenteel twee hypotheekverstrekkers die aflopende aflossingsvrije hypotheken verlengen. Rabobank doet dit al jaren en ook ASR voerde het onlangs in.