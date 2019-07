Lichaam gebalsemde Ho Chi Minh 'in uitstekende conditie'

Het gebalsemde lichaam van de voormalige leider van Noord-Vietnam Ho Chi Minh is in uitstekende staat. Dat zeggen Vietnamese staatsmedia, een maand na de start van een speciaal onderzoek.

In juni stelden de autoriteiten een onderzoeksteam in, dat bestond uit Vietnamese en Russische specialisten. Zij hebben het lichaam van Ho Chi Minh onderzocht, dat vijftig jaar geleden na zijn dood werd gebalsemd. Dat ging overigens in tegen zijn laatste wil: in een handgeschreven testament had Ho Chi Minh onder meer gezegd dat hij gecremeerd wilde worden.

Het lichaam ligt in een doorzichtige glazen kist in een speciaal gebouwd mausoleum in Sovjet-stijl in de hoofdstad Hanoi. Het wordt massaal bezocht door zowel Vietnamezen als buitenlandse toeristen.

Communistische traditie

De communist Ho Chi Minh (oom Ho) was de leider van Noord-Vietnam ten tijde van de Vietnamoorlog. In 1969 overleed hij, 79 jaar oud, toen de oorlog op zijn hevigst was. In 1975 veroverde Noord-Vietnam het zuiden en werd het één land.

Meer communistische landen hebben hun belangrijkste leiders gebalsemd, zoals China en Noord-Korea. Dat Rusland bij uitstek deskundig is, is niet verrassend. In 1924 werd Lenin, de belangrijkste leider van de Russische revolutie, na zijn dood gebalsemd. Hij ligt nog steeds in een mausoleum in Moskou.