Huisartsenposten zien toename agressie door patiënten

Een groot deel van de huisartsenposten zegt dat patiënten steeds agressiever worden. Bijna 60 procent van de directeuren denkt dat patiënten vaker met geweld dreigen dan vijf jaar geleden en ruim de helft zegt wekelijks telefonische dreigementen te krijgen, blijkt uit een rondgang van Trouw.

Dat patiënten daadwerkelijk fysiek geweld gebruiken, komt bij bijna een derde van de huisartsenposten een of meerdere keren per jaar voor. Tot nu toe waren er geen cijfers over geweld of bedreigingen op huisartsenposten, omdat deze incidenten niet landelijk worden bijgehouden.

Alarmerend

Voor het onderzoek benaderde Trouw via de landelijke koepel InEen alle vijftig organisaties van huisartsenposten, met samen 118 locaties. 29 directeuren, locatiemanagers en andere medewerkers reageerden. Samen staan die voor ongeveer vijftig huisartsenposten, zowel in steden als op het platteland.

Volgens Astrid Scholl, programmamanager acute zorg bij InEen, is het moeilijk om de cijfers naar alle huisartsenposten te vertalen. Posten die veel met agressie te maken hebben, hebben mogelijk relatief vaak de vragenlijst van Trouw ingevuld.

Wel is volgens haar duidelijk dat bedreigen "vrij gangbaar gedrag" is. Dat huisartsenposten een toename over de afgelopen vijf jaar zien noemt ze "alarmerend".

Consumentengedrag

Volgens Scholl heeft de agressie te maken met een "consumentenmentaliteit" bij patiënten. "Mensen zijn gewend de hele dag boodschappen te kunnen doen. Ze denken dat huisartsenzorg ook gewoon beschikbaar is, maar dat is niet zo. Het gaat echt alleen om zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag", zegt ze in Trouw.

Scholl roept huisartsenposten op om altijd aangifte te doen van geweld of bedreiging. Een klein deel van de posten doet dat niet altijd, blijkt uit het onderzoek.