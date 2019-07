Zorgen over veiligheid Congresleden na verbale aanvallen Trump

De vier Democratische Congresleden die door president Trump verbaal en op Twitter zijn aangevallen, worden extra bedreigd. Dat stelt de Democratische voorzitter van de Commissie voor Binnenlandse Veiligheid van het Huis van Afgevaardigden, Bennie Thompson.

Hij wil dat de commissie een spoedzitting houdt over de veiligheid van Congresleden. In een brief aan de leider van de politiedienst van het Congres schrijft hij dat de bedreigingen toenemen en dat er direct actie moet worden ondernomen.

Meerdere Democraten riepen eerder al op om politici extra te beveiligen naar aanleiding van Trumps verbale aanvallen tegen Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez en Ayanna Pressley.

Ocasio-Cortez zegt zich zorgen te maken over haar veiligheid. Omar zegt tegen Amerikaanse media dat ze zelf niet bang is. "Wel vrees ik voor de veiligheid van mensen die mijn afkomst delen."

'Send her back'

Volgens voorzitter Thompson is er een verband tussen de verbale aanvallen van Trump en de verhoogde dreiging. "Bij een campagnebijeenkomst van gisteren heeft de president opnieuw olie op het vuur gegooid tegen de vier Congresvrouwen."

Op de verkiezingsbijeenkomst in North Carolina haalde Trump opnieuw hard uit naar de vier politici. De uit Somalië gevluchte Ilhan Omar noemde hij een antisemiet en hij riep haar op naar haar vaderland terug te keren als het haar niet bevalt in de VS. Het publiek scandeerde daarop "Stuur haar terug".

Aangekaart door Rutte

Premier Rutte heeft bij zijn bezoek aan president Trump de verbale aanvallen richting de vier Congresleden aangekaart. "Ik heb dat wel kort besproken ja", zei hij in Met Het Oog Op Morgen op NPO Radio 1. "Maar dat is natuurlijk wel echt een binnenlandse aangelegenheid. Wat we dan bespreken, kan ik ook echt niks over zeggen. Dat is de vertrouwelijkheid van het gesprek en het is ongepast als ik daar iets over zou zeggen verder."

Volgens Rutte was hij degene die het onderwerp aan de orde stelde. Hij wilde niet zeggen waarom hij dat deed.