Verdachte brand kippenschuren Kiel-Windeweer meldt zich bij politie

De verdachte van de brandstichting waarbij twee kippenschuren in Kiel-Windeweer in vlammen zijn opgegaan, heeft zich bij de politie gemeld. Die had eerder gedreigd camerabeelden vrij te geven als de vermoedelijke dader van de brand zich niet zou melden. De man wordt momenteel verhoord.

Camerabeelden waarop is te zien hoe een man brand sticht in een van de schuren circuleren online, schrijft RTV Noord. Hoe de beelden daar terecht zijn gekomen, is onduidelijk. Ook verschillende media hebben de beelden gepubliceerd. De politie verzoekt iedereen de beelden offline te halen.

Bij de brand begin deze maand kwamen 100.000 kuikens om het leven. De twee schuren van het pluimveebedrijf brandden volledig af. Over de verdachte is verder niets bekend.