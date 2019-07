Oekraïne mag 50 miljoen kilo extra kip naar EU exporteren

Oekraïne mag voortaan 50 miljoen kilo kip extra aan de Europese Unie verkopen, tegen de zin van Nederland. In de praktijk leverde Oekraïne die tientallen miljoenen kip al aan de EU via een maas in de wet, meldt de site Pluimveeweb.

Het land mocht tot nu toe volgens het met de EU afgesloten associatieverdrag 20 miljoen kilo exporteren, maar via een truc werden dat quotum en importtarieven omzeild. Het Oekraïense pluimveebedrijf Myronivsky Hliboproduct overspoelde de Europese markt met goedkoop kippenvlees. Door een stuk vleugel aan de kippenborst te laten zitten, golden de afspraken niet. Vervolgens werden de vleugels verwijderd in een fabriek in Nederland of Slowakije.

CDA-Europarlementariër Annie Schreier Pierik en haar VVD-collega Jan Huitema trokken eind vorig jaar aan de bel over deze praktijk. Daarna ging de Europese Commissie in onderhandeling met de regering in Kiev om het probleem op te lossen.

De verhoging van het quotum naar 70 miljoen kilo is een compensatie voor het dichten van de maas in de wet. De EU kon niet eenzijdig het associatieverdrag met Oekraïne wijzigen, maar hoopt dat met de verhoging de export van Oekraïens kippenvlees niet verder groeit.

De Europese lidstaten stemden vandaag in met de maatregel, Nederland stemde op verzoek van de Tweede Kamer tegen. Het parlement heeft zorgen over het dierenwelzijn in de Oekraïense pluimveesector.