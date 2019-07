'Actie nodig om voorop te blijven met kunstmatige intelligentie'

Waar niet over wordt gesproken, is hoeveel geld er nodig is. Dat is een bewuste keuze, zegt Feroz Amirkhan, bij de belangenorganisatie verantwoordelijk voor het onderwerp kunstmatige intelligentie. "Het is nu onze taak om constructief bij te dragen. Over de financiering lopen er nog gesprekken. We kijken met publieke en private partijen hoe het nationale fonds kan worden ingericht."

Het ministerie van Economische Zaken ziet de oproep van de coalitie als een aanzet voor het actieplan van het kabinet dat naar verwachting in september komt. Of er ook financiƫle middelen aan te pas komen is nog niet duidelijk, aldus de woordvoerder.