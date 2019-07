Archeologen vinden middeleeuws muurtje en vuilnis onder klinkers Binnenhof

De archeologen zijn niet zelf op zoek gegaan naar het middeleeuwse materiaal, maar konden 'meeliften' met het deze week gestarte funderingsonderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

In de aanloop naar de renovatie wil het RVB weten hoe het met de oude funderingen van het historische complex is gesteld. Nu er toch enkele meters in de grond wordt gegraven, kunnen de archeologen ook hun werk doen. Van Veen: "Archeologen willen zoveel mogelijk materiaal met rust laten en werken alleen met materiaal dat toch open komt te liggen. Dat is onze ethiek."

Raadspensionaris

De Haagse archeologen voelen daarom niet voor een actieve zoektocht naar de stoffelijke resten van de in 1619 geëxecuteerde raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt. SP-Kamerlid Van Raak wil dit al jaren en onlangs vroeg ook premier Rutte zich af of er een onderzoek mogelijk is naar "de grootste staatsman uit onze geschiedenis".