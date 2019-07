Onderzoek: menstruatiecups veilig, duurzamer en goedkoper

Herbruikbare menstruatiecups zijn minstens zo betrouwbaar als tampons of maandverband, blijkt uit het eerste grootschalige wetenschappelijke onderzoek naar dit soort cups.

In tegenstelling tot de bekende alternatieven vangt zo'n cup het menstruatiebloed op in plaats van het te absorberen. Qua waterdichtheid scoren ze gelijk of beter dan tampons of maandverband. De wetenschappers berekenden ook dat de herbruikbare cups op de lange termijn veel goedkoper en duurzamer zijn.

De analyse van ruim veertig studies is gepubliceerd in het Britse wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Aan deze langdurige onderzoeken deden 3319 vrouwen uit welvarende en armere landen mee.

Oefening

De onderzoekers concluderen dat complicaties voorkomen, maar zeldzaam zijn. Bij vijftien onderzoeken wilde ongeveer 73 procent van de vrouwen doorgaan met het gebruik, nadat ze eraan waren gewend. Het inbrengen en legen vergt namelijk wat oefening. "Het was in het begin wel wat gedoe", zei een vrouw die zo'n cup gebruikt eerder tegen NOS op 3.

Duurzame alternatieven zijn de laatste jaren in opkomst. Maar volgens The Lancet is de menstruatiecup wereldwijd nog relatief onbekend, ondanks de voordelen voor het milieu en de portemonnee.

Minder plastic, minder geld

Over een periode van tien jaar kost een herbruikbare cup naar schatting 7 procent van totaalbedrag dat een consument kwijt zou zijn aan tampons. Ook zou het zo'n 6 procent van het plastic afval van al deze tampons opleveren, stellen de wetenschappers.

Een vrouw gooit in haar leven gemiddeld zo'n 11.000 tampons of maandverbanden in de afvalbak. Wereldwijd zijn er naar schatting zo'n 1,9 miljard vrouwen in de menstruatieleeftijd.