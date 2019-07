Kabinet wil boete voor te laat aanmelden bij tentamen in wet vastleggen

Studenten die zich te laat inschrijven voor een tentamen, kunnen dat tentamen alsnog maken als ze de universiteit of hogeschool een boete betalen van maximaal twintig euro. Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil die mogelijkheid in de wet vastleggen.

In de praktijk lieten hogeronderwijsinstellingen laatkomers tegen betaling al wel toe in de tentamenzaal, maar in de wet was dat nog niet geregeld.

Volgens de minister heeft iedere student het recht om de tentamens die bij zijn opleiding horen gratis af te leggen. Maar universiteiten en hogescholen hanteren daarvoor wel bepaalde voorwaarden, zoals het op tijd aanmelden voor een tentamen. Daarmee kunnen ze het afleggen van tentamens "goed en efficiƫnt" organiseren, "bijvoorbeeld door gepaste ruimtes te reserveren en surveillanten in te schakelen", aldus Van Engelshoven.

Administratiekosten

Formeel moeten studenten die zich niet op tijd hebben ingeschreven wachten op een volgende tentamenmogelijkheid, maar daardoor lopen ze het risico om studievertraging op te lopen. Sommige hogeronderwijsinstellingen laten laatkomers daarom tegen betaling van een bepaald bedrag aan administratiekosten toch toe in de tentamenzaal.

In 2014 kwam dat de Universiteit Leiden op kritiek te staan toen de Leidse rechtenfaculteit boetes van 75 euro oplegde. Later dat jaar bereikten studentenbonden, de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten een compromis: ze gingen voortaan boetes vragen van maximaal 20 euro.

Maar daar was dus nog geen wettelijke grondslag voor, hoewel toenmalig Onderwijsminister Bussemaker die wel aankondigde en de boetes tot die tijd toestond. Het voorstel van de huidige minister Van Engelshoven om de tentamenboete nu in de wet vast te leggen, is samen met andere onderwijswetsvoorstellen onderdeel van een internetconsultatie. Burgers kunnen tot 23 augustus reageren op de voorstellen.