'Lieveheersbeestje' tongbreker voor veel kinderen van nieuwkomers

In de top-10 staan veel woorden met klanken als -sch en een rollende r. Logopediste Chantal Punt begrijpt wel dat dit de tongbrekers zijn voor buitenlandse kinderen. "We leren allemaal een taal vanaf het moment dat we geboren zijn. En juist vanaf de geboorte moeten we die klanken horen. Anders zit het niet in ons taalsysteem."

Volgens Punt is het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd goed te begeleiden. "Tot een leeftijd van zeven jaar zijn de hersenen nog flexibel. De klankkleuren van een taal kunnen we eigenlijk alleen maar eigen maken door het veel te horen, in de goede vorm."

Op latere leeftijd is het aanleren van een nieuwe taal lastiger, zegt Punt. "Dan kunnen we klanken minder goed herkennen. Dat maakt het ingewikkeld om vreemde talen accentloos uit te spreken."