Politie houdt vrouw aan wegens oplichting met appartement in Eindhoven

De politie heeft een 30-jarige vrouw uit Emmen aangehouden die wordt verdacht van oplichting van tientallen mensen in Eindhoven. Zij deed zich voor als verhuurder van een appartement. Wie de woning wilde huren, moest 1500 euro vooruit betalen. Maar het appartement bleek gewoon verhuurd en was niet beschikbaar.

De verdachte meldde zich afgelopen nacht zelf op het politiebureau. Ze zit vast, meldt Omroep Brabant.

Volgens de eerste berichten heeft de vrouw meer dan twintig mensen opgelicht. Zij moesten van tevoren allemaal 650 euro huur overmaken en 850 euro borg, in totaal 1500 euro. Het ging mis toen ze de sleutel kwamen ophalen en er plotseling veel meer mensen waren die ook betaald hadden en ook een sleutel wilden.

Woningbouwvereniging

Het appartement aan de Kraijenhoffstraat was echter niet vrij; het is eigendom van een woningcorporatie. De bewoner zat in het buitenland. Bij Omroep Brabant vertelde de bewoner gisteren dat hij via Facebook in contact was gekomen met ene Romy. Zij zou op het appartement passen totdat hij terug zou keren uit het buitenland.

"Alles leek te kloppen en goed te gaan, totdat ik een mail kreeg van mijn internetprovider dat mijn abonnement werd opgezegd omdat er een ander abonnement was afgesloten", zei de bewoner, die verder anoniem wil blijven "In het weekend stonden er allemaal mensen voor de deur die dachten dat ze hier kwamen wonen. Ik ben er echt kapot van."

Tegen de verdachte uit Emmen was gisteren zeven keer aangifte gedaan. Het is nog onduidelijk of de woningbouwvereniging de echte bewoner van het appartement uit zal zetten omdat hij de woning illegaal onderverhuurde.