Gerechtshof: nader onderzoek naar arrestatie Michael P.

Het Openbaar Ministerie moet strafrechtelijk onderzoek doen naar de gang van zaken bij de aanhouding van Michael P. en zijn overbrenging naar een cellencomplex. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald na een klacht van P., die bij de aanhouding een schouderbreuk opliep.

P. werd begin juli in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf en tbs voor het verkrachten en doden van Anne Faber.

Na zijn arrestatie diende P. een klacht in bij het Openbaar Ministerie tegen het arrestatieteam, maar die klacht werd geseponeerd. Het hof oordeelt nu dat de klacht tegen het sepot gegrond is.

Niet verzet

Volgens het hof leek P. bij zijn aanhouding ongedeerd en heeft hij zich niet verzet. Na de aanhouding bleek sprake van ernstig letsel. "In een dergelijk geval moeten de autoriteiten een plausibele uitleg geven voor het ontstaan van dat letsel", aldus het hof.

Volgens het hof ontbreekt die plausibele verklaring tot nu toe. "De Staat moet uitputtend onderzoek doen, maar daarvan is in deze zaak nog geen sprake, te veel vragen zijn nog onbeantwoord."

Het hof stelt dat het nader onderzoek ook moet gaan over de instructies die voorafgaand aan de aanhouding van Michael P. door leidinggevenden aan de vijf leden van het arrestatieteam zijn gegeven en over de vraag of die instructies duidelijk genoeg waren voor de leden.

Stevig aanpakken

De Rijksrecherche stelde na de aanhouding van P. een rapport op, dat is ingezien door RTL Nieuws. Daaruit blijkt dat de officier van justitie het heeft gehad over "het stevig beetpakken van P." maar mocht hij niet worden mishandeld. De hoop bestond op dat moment nog dat Faber ergens in leven zijn zijn. De bijzondere toestemming die de officier gaf, is nergens schriftelijk vastgelegd.

"Wat wij duidelijk willen hebben is of alleen de politiemensen worden onderzocht, of ook degene die de opdracht heeft gegeven", zegt Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP in een reactie op de beslissing van het hof. "Voor de inzet van een arrestatieteam geldt een vrij precieze procedure en daarbij moet ook worden gekeken hoe het Openbaar Ministerie dat precies heeft ingevuld."

"Natuurlijk gaat het ook om proportioneel handelen en individuele verantwoordelijkheid van de agenten, die hebben ze altijd", stelt Van de Kamp. "Maar je moet kijken naar de hele keten en niet alleen naar de mensen die de arrestatie hebben uitgevoerd."