OM: grootschalige witwaspraktijken in uien- en aardappelsector

Drie Nederlandse aardappel- en uienhandelaren hebben tussen 2014 tot begin dit jaar bijna 150 miljoen euro aan contant geld aangenomen. Daarmee zouden zij volgens het OM hebben meegewerkt aan grootschalige witwaspraktijken in de agrarische sector.

Onderwereldbankiers uit een misdaadketen die start in West-Afrikaanse landen als Mauritanië, leverden boodschappentassen vol geld af bij de handelaren. Vervolgens werden de uien en aardappels verscheept naar West-Afrika.

Veel export naar West-Afrika

Nederland is een van de grootste aardappel- en uienexporteurs ter wereld. Van alle Nederlandse uien is bijvoorbeeld meer dan 95 procent bestemd voor export. Een flink deel daarvan gaat naar West-Afrikaanse landen.

Het OM kwam de witwaspraktijken op het spoor na doorzoekingen door de FIOD en politie bij drie handelaren in Zeeland en Noord-Holland, omdat banken en accountants verdachte betalingen hadden gemeld. Onder meer de administratie van de bedrijven is bij de doorzoekingen in beslag genomen.

De handelaren zeiden dat ze het contante geld accepteerden, omdat er in de bewuste West-Afrikaanse landen geen goedwerkende banksystemen zijn. De banken accepteerden het contante geld, omdat er ook daadwerkelijk iets mee was gekocht in de vorm van de aardappels en uien.

Nederland interessant voor witwassers

Volgens het OM hebben de handelaren daarbij alleen mogelijk wel de anti-witwaswet overtreden, waarbij contante betalingen van 10.000 euro of meer gemeld moeten worden. Als het onderzoek is afgerond, worden de directies van de bedrijven verhoord. Het OM onderstreept dat bedrijven ook onbewust meegewerkt kunnen hebben aan de witwaspraktijken.

"We vermoeden daarom dat dit probleem op een grotere schaal speelt", aldus een woordvoerder van het OM.

Nederland is interessant voor witwassende criminelen, stelt het OM, omdat er geen limiet is als het gaat om betalingen met contant geld in tegenstelling tot bijvoorbeeld België, Spanje of Frankrijk.

Begin deze maand lieten ministers Hoekstra van Financiën en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid al weten van plan te zijn om contante betalingen boven de 3000 euro te gaan verbieden. Ook gaan zij namens Nederland in Europa pleiten voor het afschaffen van het biljet van 500 euro.