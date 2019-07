Rode Kruis: gemeenten moeten lokaal hitteplan maken voor kwetsbare mensen

Gemeenten moeten tijdens een hittegolf veel beter omkijken naar mensen die dan extra zorg nodig hebben. Ook moeten ze meer groen aanleggen, zodat het koeler wordt in steden. Dat staat in de 'Hittegolfgids voor steden', die vandaag door het Rode Kruis wordt gepresenteerd.

Bij extreme warmte treedt nu wel een nationaal hitteplan in werking, maar volgens het Rode Kruis is dat niet genoeg, zeker niet nu er vaker een hittegolf is. Vooral in bebouwde gebieden moeten ouderen en chronisch zieken beter in de gaten worden gehouden tijdens een hittegolf, zegt de hulporganisatie.

"Veel mensen denken dat het in Nederland allemaal wel meevalt, maar de Nederlandse hitte van juli 2006 was de op drie na dodelijkste ramp van dat jaar, wereldwijd. Er overleden toen duizend mensen meer dan in een gemiddelde julimaand", zegt Maarten van Aalst, directeur van het Klimaatcentrum van het Rode Kruis.

In een lokaal hitteplan moeten afspraken staan wie wat doet. Die afspraken hoeven niet heel ingewikkeld te zijn. Soms is het al voldoende om tijdens een hittegolf elke dag even met een oudere of zieke te bellen om te horen hoe het gaat.