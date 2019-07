Veel jongeren slachtoffer digitale criminaliteit

Het aantal slachtoffers is gelijk onder mannen en vrouwen. Wel krijgen mannen vaker te maken met vermogensdelicten en vrouwen met zaken als laster, stalking en bedreigingen ('interpersoonlijke incidenten').

In het onderzoek is ook gevraagd of slachtoffers aangifte hebben gedaan. In geval van fraude bij online aankopen en identiteitsfraude zonder financiƫle schade deed een kwart dat.

Mensen die gehackt worden, laten het er bijna altijd bij; slechts 3 procent deed aangifte. Onder slachtoffers van laster, stalking of bedreigingen ging 10 procent naar de politie. Als redenen om geen melding te maken werden genoemd: het helpt niet of het is niet belangrijk genoeg.