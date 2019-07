Recordloper Bert (87) breekt sleutelbeen en stopt met Nijmeegse Vierdaagse

Bert van der Lans (87) stopt met zijn deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse. De Nijmegenaar, die de wandeltocht 71 keer uitliep en daarmee recordhouder is, brak vanmiddag na het lopen zijn sleutelbeen. Morgen gaat hij niet meer van start.

Toen Van der Lans na de finish op zijn fiets wilde stappen, ging het mis en kwam hij ten val. In het ziekenhuis werd de diagnose gesteld. Aanvankelijk wilde hij morgen, ondanks de sleutelbeenbreuk, gewoon weer van start gaan voor de tweede dag. "Met paracetamols."

Conditie niet optimaal

Enkele uren later besloot hij toch de handdoek in de ring te gooien, meldt Omroep Gelderland. Dat deed hij na overleg met zijn dochter, die ook de Vierdaagse loopt. Hij wil zijn omgeving niet tot last zijn tijdens het wandelen.

De Nijmeegse recordhouder haalde vandaag dus wel de finish, maar kampte al langer met klachten. Hij voelde zich al een tijdje niet fit. "Mijn conditie is niet optimaal. Mijn dochter zegt altijd: je bent geen achttien meer."

Vandaag was dag 1 van de Vierdaagse, de dag van Elst. Vanuit de lucht zag de sliert wandelaars er zo uit: