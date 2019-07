Reizigers in nood kunnen nu ook appen met Buitenlandse Zaken

Nederlandse reizigers in nood kunnen het ministerie van Buitenlandse Zaken nu ook bereiken via WhatsApp. Een proef hiermee is goed bevallen en daarom kunnen vakantiegangers met problemen voortaan whatsappjes sturen naar +31 6 8238 7796.

De berichten worden 24 uur per dag gelezen door medewerkers van het ministerie. Het contactcentrum voor reizigers in nood is ook altijd telefonisch bereikbaar (+31 247 247 247) en via Twitter.

Volgens minister Blok wordt het zo makkelijker voor Nederlanders om hulp te vragen vanuit het buitenland. "Helaas zien we dat het toch wel eens misgaat. Buitenlandse Zaken staat permanent klaar voor reizigers die in de problemen komen."

Het contactcentrum van Buitenlandse Zaken wordt een half miljoen keer per jaar gebeld, bijvoorbeeld nadat iemand in het buitenland is beroofd of gearresteerd. Rond de zomervakantie is het twee keer zo druk als de rest van het jaar.